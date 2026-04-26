  1. В Україні

Декларування доходів: які строки подання декларації діють у 2026 році

07:36, 26 квітня 2026
В Україні триває деклараційна кампанія 2026, і податкова служба оприлюднила основні дедлайни подання декларації про доходи.
Податкова служба нагадує про перебіг Деклараційної кампанії 2026 та закликає громадян своєчасно подавати декларації про доходи. У відомстві підкреслюють, що вчасне декларування дозволяє уникнути штрафів і належно виконати податкові зобов’язання перед державою.

Граничний строк подання декларації для більшості громадян — 1 травня. Для фізичних осіб-підприємців передбачено окремий термін — протягом 20 днів після місяця припинення діяльності. Особи, які планують виїзд на постійне місце проживання за кордон, мають подати декларацію не пізніше ніж за 60 днів до виїзду.

Водночас скористатися правом на податкову знижку можна до 31 грудня. У податковій службі рекомендують не відкладати подання декларації на останні дні, щоб уникнути технічних труднощів та порушень строків.

