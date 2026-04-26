Декларирование доходов: какие сроки подачи декларации действуют в 2026 году

В Украине продолжается декларационная кампания 2026 года, и налоговая служба обнародовала основные дедлайны подачи декларации о доходах.

Налоговая служба напоминает о ходе Декларационной кампании 2026 года и призывает граждан своевременно подавать декларации о доходах. В ведомстве подчеркивают, что своевременное декларирование позволяет избежать штрафов и должным образом выполнить налоговые обязательства перед государством.

Предельный срок подачи декларации для большинства граждан – 1 мая. Для физических лиц-предпринимателей предусмотрен отдельный срок – в течение 20 дней после месяца прекращения деятельности. Лица, планирующие выезд на постоянное место жительства за границу, должны подать декларацию не позднее чем за 60 дней до выезда.

В то же время, воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря. В налоговой службе рекомендуют не откладывать представление декларации на последние дни во избежание технических трудностей и нарушений сроков.

