  1. В Украине

Декларирование доходов: какие сроки подачи декларации действуют в 2026 году

07:36, 26 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине продолжается декларационная кампания 2026 года, и налоговая служба обнародовала основные дедлайны подачи декларации о доходах.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба напоминает о ходе Декларационной кампании 2026 года и призывает граждан своевременно подавать декларации о доходах. В ведомстве подчеркивают, что своевременное декларирование позволяет избежать штрафов и должным образом выполнить налоговые обязательства перед государством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предельный срок подачи декларации для большинства граждан – 1 мая. Для физических лиц-предпринимателей предусмотрен отдельный срок – в течение 20 дней после месяца прекращения деятельности. Лица, планирующие выезд на постоянное место жительства за границу, должны подать декларацию не позднее чем за 60 дней до выезда.

В то же время, воспользоваться правом на налоговую скидку можно до 31 декабря. В налоговой службе рекомендуют не откладывать представление декларации на последние дни во избежание технических трудностей и нарушений сроков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация налоговая декларирование

Лента новостей

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]