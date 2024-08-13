Представники Конгресу США зустрілися з керівництвом НАБУ та САП

НАБУ та САП обговорили антикорупційні досягнення з представниками Конгресу США.

Джерело фото: НАБУ

Керівники Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зустрілися з представниками Конгресу США для обговорення роботи антикорупційних органів в Україні. Як повідомляє пресслужба НАБУ, у центрі обговорення були досягнення та виклики антикорупційних структур, а також питання міжнародної співпраці.

Зокрема, сторони зупинилися на останніх резонансних розслідуваннях, які стосуються корупційних злочинів, вчинених під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Директор НАБУ Семен Кривонос підкреслив, що показники ефективності роботи НАБУ та САП постійно зростають, і перше півріччя цього року не є винятком.

Окрему увагу було приділено підвищенню ефективності слідства шляхом створення незалежної експертної установи при НАБУ та реалізації права агентства на незалежне прослуховування.

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко висловили вдячність представникам Конгресу США та міжнародним партнерам за постійну підтримку України як у боротьбі з зовнішньою агресією, так і в протидії внутрішній корупції.

Джерело фото: НАБУ

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