Представители Конгресса США встретились с руководством НАБУ и САП

НАБУ и САП обсудили антикоррупционные достижения с представителями Конгресса США.

Источник фото: НАБУ

Руководители Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры встретились с представителями Конгресса США для обсуждения работы антикоррупционных органов в Украине. Как сообщает пресс-служба НАБУ, в центре обсуждения были достижения и вызовы антикоррупционных структур, а также вопросы международного сотрудничества.

В частности, стороны остановились на последних резонансных расследованиях, касающихся коррупционных преступлений, совершенных во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Директор НАБУ Семен Кривонос подчеркнул, что показатели эффективности работы НАБУ и САП постоянно растут, и первое полугодие этого года не является исключением.

Отдельное внимание было уделено повышению эффективности следствия путем создания независимого экспертного учреждения при НАБУ и реализации права агентства на независимое прослушивание.

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко выразили благодарность представителям Конгресса США и международным партнерам за постоянную поддержку Украины как в борьбе с внешней агрессией, так и в противодействии внутренней коррупции.

Источник фото: НАБУ

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