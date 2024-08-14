Расследование относительно действий Йоста Кляйна на Евровидении прекратили из-за нехватки доказательств

Нидерланды не выступали в финале Евровидения-2024, ведь представителя Йоста Кляйна дисквалифицировали из финала конкурса.

Источник фото: ЕРА

Расследование по поводу ненадлежащего поведения участника от Нидерландов Йоста Кляйна во время Евровидения прекращено из-за нехватки доказательств. Отмечается, что об этом прокуратура Швеции сообщила в своем заявлении для прессы, пишет NOS.

«Расследование неправомерных действий Йоста Кляйна во время песенного конкурса “Евровидение” было прекращено из-за отсутствия доказательств», - говорится в сообщении.

По версии следствия, во время инцидента Кляйн совершил движение, которое задело камеру женщины-операторши. Инцидент произошел мгновенно, так что очевидцы интерпретировали этот инцидент по-разному.

Таким образом, инцидент с оператором, который привел к дисквалификации нидерландского участника, не был подтвержден как умышленный или угрожающий.

Оператор подала жалобу, что привело к дисквалификации нидерландского участника в день финала Евровидения.

«Как команда, мы чрезвычайно счастливы и чувствуем облегчение от того, что этот период неопределенности подошел к концу. В конце концов мы можем сказать это вслух: повода для этого никогда не было», - отреагировала команда артиста.

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