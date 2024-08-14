Розслідування щодо дій Йоста Кляйна на Євробаченні припинили через брак доказів

Нідерланди не виступали у фіналі Євробачення-2024, адже представника Йоста Кляйна дискваліфікували з фіналу конкурсу.

Джерело фото: ЕРА

Розслідування щодо неналежної поведінки учасника від Нідерландів Йоста Кляйна під час Євробачення припинено через брак доказів. Зазначається, що про це прокуратура Швеції повідомила у своїй заяві для преси, пише NOS.

«Розслідування неправомірних дій Йоста Кляйна під час пісенного конкурсу “Євробачення” було припинено через відсутність доказів», - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, під час інциденту Кляйн здійснив рух, який зачепив камеру жінки-операторки. Інцидент стався миттєво, тож очевидці інтерпретували цей інцидент по-різному.

Таким чином, інцидент із операторкою, що призвів до дискваліфікації нідерландського учасника, не був підтверджений як умисний або загрозливий.

Операторка подала скаргу, що призвело до дискваліфікації нідерландського учасника у день фіналу Євробачення.

«Як команда, ми надзвичайно щасливі та відчуваємо полегшення від того, що цей період невизначеності добіг кінця. Зрештою, ми можемо сказати це вголос: приводу для цього ніколи не було», - відреагувала команда артиста.

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