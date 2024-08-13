На Львівщині відкриють для пішого перетину прикордонний перехід «Корчмин – Стаївка»

На Львівщині відкриють перехід «Корчмин – Стаївка» на два дні для участі в «Європейських Днях Добросусідства».

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На Львівщині тимчасово відкриють перехід «Корчмин – Стаївка». Про це повідомили в ДПСУ.

16-17 серпня в рамках проведення «Європейських Днів Добросусідства» відбудеться відкриття тимчасового прикордонного переходу. Громадяни, котрі матимуть бажання взяти участь в програмі, представленій організаторами, зможуть перетнути кордон у тимчасовому пункті перетину у Белзькій громаді, який функціонуватиме з 9.00 до 20.00 16 серпня та з 9.00 до 20.00 17 серпня.

Прикордонники здійснюватимуть пропуск осіб через державний кордон України у пішому порядку.

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