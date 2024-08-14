На кордоні з Румунією затримали порушників у камуфляжних штанях-«кікіморах»

У Карпатах затримали групу нелегалів, що намагалася перетнути кордон у камуфляжному одязі.

Джерело фото: ДПСУ

У прикордонних районах Карпат спроба нелегального перетворення кордону на Румунію за допомогою камуфляжного одягу закінчилася затриманням. Як повідомила Державна прикордонна служба України, група порушників, одягнувшись у штани-«кікімори» та футболки, намагалася подолати кордон, протоптуючи шлях через високогірʼя Карпат.

Порушники досягли майже самого кордону, однак останні 50 метрів їм не вдалося подолати через прикордонний наряд, який завадив їм перетнути межу. Камуфляжний одяг, спрямований на те, щоб зливатися з лісовим середовищем, не допоміг у плані уникнення затримання, проте залишив незабутнє враження на прикордонників.

На затриманих чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення, а справи вже скеровано до суду для подальшого розгляду.

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