На границе с Румынией задержали нарушителей в камуфляжных штанах-«кикиморы»

В Карпатах задержали группу нелегалов, которая пыталась пересечь границу в камуфляжной одежде.

Источник фото: ГПСУ

В приграничных районах Карпат попытка нелегального пересечения границы на Румынию с помощью камуфляжной одежды закончилась задержанием. Как сообщила Государственная пограничная служба Украины, группа нарушителей, одевшись в штаны-«кикиморы» и футболки, пыталась преодолеть границу, протаптывая путь через высокогорье Карпат.

Нарушители достигли почти самой границы, однако последние 50 метров им не удалось преодолеть из-за пограничного наряда, который помешал им пересечь границу. Камуфляжная одежда, направленная на то, чтобы сливаться с лесной средой, не помогла в плане избежания задержания, однако оставила неизгладимое впечатление на пограничников.

На задержанных мужчин составлены протоколы об административных правонарушениях, а дела уже направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

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