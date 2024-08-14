Обвинувачений вбачав, що для ефективного захисту йому необхідно два адвокати, але суд провів засідання без одного з них – що вирішив Верховний Суд

Суд має створити достатні умови для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників в міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист – Верховний Суд.

Правова допомога двох захисників не вказує на безальтернативну обов’язковість їх одночасної присутності в кожному судовому засіданні у справі, але вказує на необхідність створення судом достатніх умов для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників у міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист за обставин конкретного провадження. На цьому акцентував увагу Верховний Суд у постанові від 3 червня 2024 року по справі №317/2508/20.

Так, місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 121 КК.

У касаційній скарзі захисник стверджує про порушення права особи на захист, оскільки апеляційний суд, з урахуванням поданого клопотання захисника про відкладення розгляду провадження, а також заперечення самого обвинуваченого проти слухання справи за відсутності його захисника, дійшов висновку про можливість здійснення судового розгляду без захисника.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС зазначає, що вирішуючи питання про можливість проведення апеляційного розгляду без участі захисника, апеляційний суд своє рішення мотивував тим, що:

одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного обвинуваченого;

в судовому засіданні присутній захисник, який подав апеляційну скаргу;

суд переглядає кримінальне провадження в межах поданої апеляційної скарги, яку в цьому випадку подав цей захисник;

іншим захисником апеляційна скарга подана не була;

справа на розгляді перебуває вже тривалий час;

другий захисник був належним чином повідомлений про дату, час та місце апеляційного розгляду, з ним була узгоджена дата розгляду в суді апеляційної інстанції.

Однак такий висновок апеляційного суду не ґрунтується на положеннях КПК з огляду на таке.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, на адресу апеляційного суду надійшло клопотання одного з двох захисників про відкладення розгляду цього кримінального провадження, оскільки він був зайнятий в іншому судовому засіданні, а саме брав учать в судовому засіданні.

При цьому, захисник вказував, що має намір особисто брати участь в апеляційному суді та надати додаткові пояснення по суті поданої апеляційної скарги.

Під час вирішення питання про можливість продовження апеляційного розгляду згідно з журналом та технічним записом судового засідання була заслухана думка обвинуваченого, який зазначив, що за відсутності захисника судове засідання не можна проводити.

Положеннями ч. 3 ст. 46 КПК передбачено, що одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного обвинуваченого. Згідно з матеріалами кримінального провадження захист інтересів обвинуваченого в суді апеляційної інстанції здійснюють два захисники.

Обвинувачений від послуг жодного із захисників не відмовлявся й заперечував щодо розгляду кримінального провадження в апеляційному суді за відсутності захисника. Таким чином, обвинувачений вбачав, що для ефективного захисту йому необхідно скористатися правовою допомогою обох своїх захисників, що не вказує на безальтернативну обов’язковість їх одночасної присутності у кожному судовому засіданні у справі, але вказує на необхідність створення судом достатніх умов для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників в міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист за обставин конкретного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.