На Львовщине откроют для пешего пересечения пограничный переход «Корчмин – Стаивка»

На Львовщине откроют переход «Корчмин – Стаивка» на два дня для участия в «Европейских Днях Добрососедства».

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На Львовщине временно откроют переход «Корчмин – Стаивка». Об этом сообщили в ГПСУ.

16-17 августа в рамках проведения «Европейских Дней Добрососедства» состоится открытие временного пограничного перехода. Граждане, которые захотят принять участие в программе, представленной организаторами, смогут пересечь границу во временном пункте пересечения в Белзской общине, который будет функционировать с 9.00 до 20.00 16 августа и с 9.00 до 20.00 17 августа.

Пограничники будут осуществлять пропуск лиц через государственную границу Украины в пешем порядке.

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