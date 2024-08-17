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На Чернігівщині адміністратора Telegram-каналу підозрюють в організації незаконного перетину кордону

19:47, 17 серпня 2024
Встановлено, що підозрюваний організував незаконне переміщення не менш як шести осіб через державний кордон.
На Чернігівщині адміністратора Telegram-каналу підозрюють в організації незаконного перетину кордону
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На Чернігівщині адміністратору Telegram-каналу повідомлено про підозру у організації незаконного перетину державного кордону. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру жителю Житомирської області за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловік приєднався в якості адміністратора до Telegram-каналу, який розміщував інформацію щодо організації та здійснення незаконного перетину державного кордону України поза пунктами пропуску, з метою ухилення від призову військовозобов’язаних громадян України та зниження таким чином обороноздатності нашої держави.

«Використовуючи вищевказаний месенджер, підозрюваний організував незаконне переміщення не менш як шести осіб через державний кордон, шляхом надання порад та вказівок. Пропонуючи декілька способів перетину кордону, він надавав «клієнтам» детальні інструкції щодо маршрутів (із зазначенням конкретних місць та доріг поза державними пунктами пропуску), вказував яке обладнання та екіпірування необхідне», — йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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