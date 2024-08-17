Закінчився контракт з військовослужбовцем, але він продовжує службу: як діяти роботодавцю

Військовий контракт автоматично продовжується на час воєнного стану.

Як повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області, контракт з військовослужбовцем, який закінчився, автоматично продовжується з моменту введення воєнного стану до оголошення демобілізації.

Відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовці, чий контракт закінчився, але які продовжують служити, зберігають всі права та гарантії, передбачені трудовим законодавством.

Зокрема, це означає, що за військовослужбовцем зберігається місце роботи і посада. Додатково, до 18 липня 2022 року включно, роботодавець також зобов'язаний зберігати середній заробіток військовослужбовця.

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