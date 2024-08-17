Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Львові суд на 119 гривень оштрафував хулігана, який розбив цеглиною скло чужого автомобіля

21:01, 17 серпня 2024
Чоловік умисно кинув цеглу на автомобіль Mazda, розбивши лобове скло.
У Львові суд на 119 гривень оштрафував хулігана, який розбив цеглиною скло чужого автомобіля
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові хуліган кинув цеглину в автомобіль. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні дрібного хуліганства та оштрафував на 119 гривень. Постанову у справі № 462/5942/24 прийняв Залізничний районний суд Львова.

У матеріалах справи зазначається, що випадок трапився ввечері 16 липня 2024 року на вул. Городоцькій біля кільцевої дороги Львова. Чоловік умисно кинув цеглу на автомобіль Mazda, розбивши лобове скло.

Щодо хулігана поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення дрібного хуліганства. На розгляд справи у суді чоловік не прийшов. У постанові не вказано причини вчинку порушника.

Суддя дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві, призначивши 119 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Податкова служба почне автоматично отримувати дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном

Державна податкова служба України отримає дані про стан рахунків резидентів України від податкових органів інших держав наприкінці вересня 2024 року.

Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

У 2024 році молодше за 35 років лише 20% державних службовців.

Чи повинні будуть особи з інвалідністю стояти в чергах до ТЦК для продовження відстрочки – відповідь Міноборони

Експерти з питань реформ, які працюють у грантових організаціях, можуть забронюватися через Дію, а особи з інвалідністю мають йти до ТЦК як за оформленням відстрочки, так і за її продовженням – у Міноборони пояснили, над чим працює цифрова команда.

Верховний Суд пояснив, за якими ознаками можна відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності - Верховний Суд.

Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео