У Львові суд на 119 гривень оштрафував хулігана, який розбив цеглиною скло чужого автомобіля

Чоловік умисно кинув цеглу на автомобіль Mazda, розбивши лобове скло.

У Львові хуліган кинув цеглину в автомобіль. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні дрібного хуліганства та оштрафував на 119 гривень. Постанову у справі № 462/5942/24 прийняв Залізничний районний суд Львова.

У матеріалах справи зазначається, що випадок трапився ввечері 16 липня 2024 року на вул. Городоцькій біля кільцевої дороги Львова. Чоловік умисно кинув цеглу на автомобіль Mazda, розбивши лобове скло.

Щодо хулігана поліція склала протокол про адмінправопорушення за фактом вчинення дрібного хуліганства. На розгляд справи у суді чоловік не прийшов. У постанові не вказано причини вчинку порушника.

Суддя дослідив усі матеріали та визнав чоловіка винним у дрібному хуліганстві, призначивши 119 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

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