Во Львове суд на 119 гривен оштрафовал хулигана, разбившего кирпичом стекло чужого автомобиля

Мужчина намеренно бросил кирпич на автомобиль Mazda, разбив лобовое стекло.

Во Львове хулиган бросил кирпич в автомобиль. Суд признал мужчину виновным в совершении мелкого хулиганства и оштрафовал на 119 гривен. Постановление по делу №462/5942/24 принял Железнодорожный районный суд Львова.

В материалах дела отмечается, что случай произошел вечером 16 июля 2024 года на ул. Городоцкой у кольцевой дороги Львова. Мужчина намеренно бросил кирпич на автомобиль Mazda, разбив лобовое стекло.

Относительно хулигана полиция составила протокол об админправонарушениях по факту совершения мелкого хулиганства. На рассмотрение дела в суде мужчина не пришел. В постановлении не указаны причины поступка нарушителя.

Судья исследовал все материалы и признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, назначив 119 грн штрафа и обязав уплатить 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

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