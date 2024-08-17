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Во Львове двое парней бросали имитационные гранаты из окна: как наказали хулиганов

22:31, 17 августа 2024
Двое нетрезвых 20-летних львовян выбросили 5 имитационных гранат из окна шестого этажа.
Во Львове двое парней бросали имитационные гранаты из окна: как наказали хулиганов
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Во Львове правоохранители привлекли к ответственности двух хулиганов, которые бросали имитационные «страйкбольные» гранаты из окна на шестом этаже многоквартирного дома. Об этом сообщила полиция Львовской области.

Инцидент произошел 16 августа около 01:00 ночи на улице Троллейбусной. Жители дома сообщили о звуках взрывов, которые вызвали панику среди жителей. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.

Как выяснили правоохранители, двое 20-летних львовян, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений выбросили пять имитационных гранат из окна квартиры. Никто из жителей не пострадал, но событие могло нанести психологический ущерб, особенно детям, пожилым людям и внутренне перемещенным лицам.

Полицейские составили административные протоколы по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). Санкция этой статьи предусматривает штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

Правоохранители отмечают недопустимость таких поступков, особенно в условиях военного положения, когда звуки взрывов могут вызвать значительный стресс у граждан.

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