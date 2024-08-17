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У Львові двоє молодиків кидали імітаційні гранати з вікна: як покарали хуліганів

22:31, 17 серпня 2024
Двоє нетверезих 20-річних львів’ян викинули 5 імітаційних гранат з вікна шостого поверху.
У Львові двоє молодиків кидали імітаційні гранати з вікна: як покарали хуліганів
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У Львові правоохоронці притягнули до відповідальності двох хуліганів, які кидали імітаційні «страйкбольні» гранати з вікна на шостому поверсі багатоквартирного будинку. Про це повідомила поліція Львівської області.

Інцидент стався 16 серпня близько 01:00 ночі на вулиці Тролейбусній. Мешканці будинку повідомили про звуки вибухів, які викликали паніку серед жителів. На місце події прибули слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Як з'ясували правоохоронці, двоє 20-річних львів’ян, перебуваючи у нетверезому стані, з хуліганських мотивів викинули п'ять імітаційних гранат з вікна квартири. Ніхто з мешканців не постраждав, але подія могла завдати психологічної шкоди, особливо дітям, людям похилого віку та внутрішньо переміщеним особам.

Поліцейські склали адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Санкція цієї статті передбачає штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Правоохоронці наголошують на неприпустимості таких вчинків, особливо в умовах воєнного стану, коли звуки вибухів можуть викликати значний стрес у громадян.

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