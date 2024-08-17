За 1250 доларів обіцяли не проводити перевірку при розмитненні авто: на Черкащині засуджено посадовців митниці

Посадовці отримали від особи неправомірну вигоду в сумі 1250 доларів за не проведення відповідної перевірки при розмитненні автомобілів.

На Черкащині до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено посадовців за отримання хабара. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

В суді доведено, що провідний державний інспектор сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці ДМС України та головний державний інспектор сектору проведення митного аудиту Черкаської митниці ДМС України, діючи за попередньою змовою, отримали від особи неправомірну вигоду в сумі 1250 доларів за не проведення відповідної перевірки при розмитненні автомобілів. До того ж вони надали необхідні відповіді у відділ Черкаської митниці про відсутність ознак правопорушень.

Чоловіків засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України на строк 2 роки та з конфіскацією належного їм майна, позбавлення спеціального звання.

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