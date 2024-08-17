В МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія, видане вперше на два роки

З 2024 року посвідчення водія видають на 2 роки.

З 2024 року посвідчення водія, видане вперше, мають термін дії 2 роки. Після закінчення цього терміну документ потрібно обміняти. Водії можуть обрати один з трьох способів для обміну посвідчення: особисто у сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або через застосунок Дія. Про це повідомили в МВС.

Обмін посвідчення водія у сервісному центрі МВС

Запис на прийом: Отримати талон на обмін можна через е-запис або в терміналі сервісного центру.

Необхідні документи: Паспорт з відміткою про місце реєстрації, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, та наявне посвідчення водія. За відсутності медичної довідки, яка не є обов'язковою під час воєнного стану, процес обміну не затримується.

Обмін посвідчення водія онлайн

Авторизація: Увійдіть у Кабінет водія або застосунок Дія.

Заява на обмін: Виберіть опцію обміну посвідчення, вкажіть причину заміни і виберіть тип документу – цифровий чи пластик.

Отримання документа: Виберіть спосіб отримання: у сервісному центрі МВС, через відділення Укрпошти або кур'єром на вказану адресу.

Важливі умови

Якщо водій має понад 2 порушення правил дорожнього руху, обмін посвідчення буде неможливим. У такому випадку потрібно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.

У випадку позбавлення права керування транспортом, для отримання нового посвідчення потрібно пройти навчання в автошколі та скласти іспити.

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