В МВС розповіли, як обміняти посвідчення водія, видане вперше на два роки

З 2024 року посвідчення водія, видане вперше, мають термін дії 2 роки. Після закінчення цього терміну документ потрібно обміняти. Водії можуть обрати один з трьох способів для обміну посвідчення: особисто у сервісному центрі МВС, онлайн через Кабінет водія або через застосунок Дія. Про це повідомили в МВС.
Обмін посвідчення водія у сервісному центрі МВС
Обмін посвідчення водія онлайн
Важливі умови
Якщо водій має понад 2 порушення правил дорожнього руху, обмін посвідчення буде неможливим. У такому випадку потрібно повторно скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС.
У випадку позбавлення права керування транспортом, для отримання нового посвідчення потрібно пройти навчання в автошколі та скласти іспити.
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