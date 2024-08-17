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В МВД рассказали, как обменять водительское удостоверение, выданное впервые на два года

22:00, 17 августа 2024
С 2024 года водительское удостоверение выдают на 2 года.
В МВД рассказали, как обменять водительское удостоверение, выданное впервые на два года
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С 2024 года водительское удостоверение, выданное впервые, имеют срок действия 2 года. По истечении этого срока документ нужно обменять. Водители могут выбрать один из трех способов для обмена удостоверения: лично в сервисном центре МВД, онлайн через Кабинет водителя или через приложение Дія. Об этом сообщили в МВД.

Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД

  • Запись на прием: Получить талон на обмен можно через е-запись или в терминале сервисного центра.
  • Необходимые документы: Паспорт с отметкой о месте регистрации, копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, и имеющееся водительское удостоверение. При отсутствии медицинской справки, которая не является обязательной во время военного положения, процесс обмена не задерживается.

Обмен водительского удостоверения онлайн

  • Авторизация: Войдите в Кабинет водителя или приложение Дія.
  • Заявление на обмен: Выберите опцию обмена удостоверения, укажите причину замены и выберите тип документа - цифровой или пластик.
  • Получение документа: Выберите способ получения: в сервисном центре МВД, через отделение Укрпочты или курьером на указанный адрес.

Важные условия

Если водитель имеет более 2 нарушений правил дорожного движения, обмен удостоверения будет невозможен. В таком случае нужно повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

В случае лишения права управления транспортом, для получения нового удостоверения нужно пройти обучение в автошколе и сдать экзамены.

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