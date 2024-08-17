В МВД рассказали, как обменять водительское удостоверение, выданное впервые на два года

С 2024 года водительское удостоверение, выданное впервые, имеют срок действия 2 года. По истечении этого срока документ нужно обменять. Водители могут выбрать один из трех способов для обмена удостоверения: лично в сервисном центре МВД, онлайн через Кабинет водителя или через приложение Дія. Об этом сообщили в МВД.
Обмен водительского удостоверения в сервисном центре МВД
Обмен водительского удостоверения онлайн
Важные условия
Если водитель имеет более 2 нарушений правил дорожного движения, обмен удостоверения будет невозможен. В таком случае нужно повторно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
В случае лишения права управления транспортом, для получения нового удостоверения нужно пройти обучение в автошколе и сдать экзамены.
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