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Что такое безнадежный налоговый долг и как его списать в условиях военного положения

17:21, 17 августа 2024
Что считается безнадежным налоговым долгом и как осуществляется его списание, в том числе в период действия военного положения в Украине.
Что такое безнадежный налоговый долг и как его списать в условиях военного положения
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, что считается безнадежным налоговым долгом и как осуществляется его списание, в том числе в период действия военного положения в Украине.

Безнадежным налоговым долгом является:

  • налоговый долг налогоплательщика, признанного в установленном порядке банкротом, требования к которому не были удовлетворены в связи с недостаточностью имущества банкрота;
  • налоговый долг физического лица, признанного в судебном порядке недееспособным, безвестно отсутствующим или объявленным умершим, в случае недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание по закону;
  • налоговый долг умершего физического лица в случае недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание по закону;
  • налоговый долг физического лица, более 720 дней находящегося в розыске;
  • налоговый долг налогоплательщика, в том числе налогового агента, в отношении которого истек срок давности, установленный п. 102.4 ст. 102 Налогового кодекса Украины;
  • налоговый долг налогоплательщика, возникший вследствие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы);
  • налоговый долг налогоплательщика, в отношении которого в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований внесена запись о его прекращении на основании решения суда;
  • налоговый долг банка, относительно которого имеется решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об утверждении отчета о завершении ликвидации банка или решение Национального банка Украины об утверждении ликвидационного баланса, принятии окончательного отчета ликвидатора и завершении ликвидационной процедуры.

Также, безнадежным считается оставшийся долг непогашенным после ликвидации налогоплательщика, не связанной с банкротством.

Списание безнадежного налогового долга по всем основаниям осуществляется исключительно главными управлениями ГНС в областях и г. Киеве, межрегиональным управлением ГНС по работе с крупными налогоплательщиками (Центральным, Восточным, Западным, Южным, Северным), в котором такой плательщик находится по основному/неосновному месту учета.

Списание безнадежного налогового долга производится территориальными налоговыми органами согласно требованиям ст. 101 НКУ и согласно Порядку списания безнадежного налогового долга налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.07.2022 № 220.

Налоговыми органами признается безнадежным и списывается налоговый долг по которому истек срок давности (1095 дней), включая остановку течения такого срока на период с 18 марта 2020 года по 23 ноября 2022 года (включительно) и учитывая положения подпунктов 69.9 и 66.4. 10 разд. ХХ НКУ. Списание по другим основаниям осуществляется согласно соответствующим положениям Порядка.

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