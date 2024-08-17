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Обмен водительского удостоверения выдан впервые на два года: алгоритм действий

17:03, 17 августа 2024
Полученные водительские права впервые выдаются сроком на 2 года, после его окончания водительские документы необходимо обменять.
Обмен водительского удостоверения выдан впервые на два года: алгоритм действий
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Украинцам выдают первое водительское удостоверение всего на два года. По истечении этого срока документ необходимо обменять. Об этом напоминает Министерство внутренних дел.

Водители могут получить новый документ на следующий день по истечении срока действия водительского удостоверения. Это можно сделать:

  • в любом удобном сервисном центре МВД при личном обращении;
  • онлайн через кабинет водителя;
  • онлайн через приложение «Дія».

Для обмена водительского удостоверения в сервисном центре необходимо взять талон на получение услуги через е-запись или в терминале сервисного центра.

С собой необходимо иметь:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации проживания;
  • копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Во время действия военного положения медицинская справка не является обязательной.

Для того чтобы обменять водительские права в онлайн-формате, необходимо авторизироваться в Кабинете водителя или в приложении «Дія».

После этого нужно выбрать услугу обмена водительского удостоверения, указать причину замены документа, выбрать тип удостоверения - цифровое или пластик. После этого указать способ получения – в любом сервисном центре МВД, в отделении «Укрпочты» по Украине или курьером по указанному адресу.

При этом в МВД напомнили, что если лицо совершило более двух нарушений ПДД, то обменять водительские права не удастся. В таком случае необходимо будет повторно сдавать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

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