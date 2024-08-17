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Прокуратура расследует вероятное обезглавливание оккупантами украинского воина

16:09, 17 августа 2024
Прокуратура проверяет видео с обезглавленным украинским солдатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Прокуратура расследует вероятное обезглавливание оккупантами украинского воина
Фото иллюстративное
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Прокуратура проводит досудебное расследование в связи с распространением в социальных сетях видео, на котором, вероятно, изображен обезглавленный украинский военный. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

16 августа в соцсетях появилось видео, на котором представители вооруженных сил рф демонстрируют голову, которая, как утверждается, принадлежит украинскому солдату. По данному факту начато расследование по нарушению законов и обычаев войны, что предусматривает умышленное убийство (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители уже приступили к неотложным следственным действиям, направленным на проверку достоверности видео и выяснения всех обстоятельств дела. Расследование имеет целью установить обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

«Распространение представителями рф такого видео в очередной раз подтверждает их полное пренебрежение к нормам и принципам международного гуманитарного права», - отмечают в Офисе Генпрокурора.

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