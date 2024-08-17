Великобритания успешно запустила первый военный спутник Tyche

Великобритания и SpaceX запустили первый космический аппарат из новой программы разведки.

Источник фото: ukrinform

Великобритания осуществила успешный запуск спутника Tyche, который стал первым космическим аппаратом Космического командования страны. Запуск состоялся с Ванденбергской базы космических сил в Калифорнии с помощью ракеты Falcon 9 от компании SpaceX в рамках миссии Transporter 11. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Tyche, разработанный компанией Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), предназначен для обеспечения Великобритании возможностями в сфере разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Спутник оснащен техникой для дневных фотографий и видео земной поверхности и станет частью космической программы разведки и наблюдения Министерства обороны Великобритании, которая к 2031 году должна создать созвездие спутников и наземных систем.

Будущая сеть спутников будет использоваться не только для военных целей, но и для мониторинга стихийных бедствий, картографических данных, окружающей среды и отслеживания последствий изменения климата.

Командующий Космическими силами Великобритании генерал-майор Пол Тедман отметил важность запуска: «Это замечательный день для британской космонавтики. Успешный запуск Tyche показал, что Космическое командование Великобритании и его важные партнеры в оборонном и промышленном секторах могут быстро реализовать концепцию и доставить спутник на орбиту, - заявил командующий Космическими силами Великобритании генерал-майор Пол Тедман. - Tyche является первым из будущего созвездия спутников разведки, наблюдения и рекогносцировки, которые мы запустим в течение следующих лет».

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