Ранее судимого за «переправку» словака во второй раз задержали на границе с Украиной

Словацкого гражданина во второй раз задержали на границе с Украиной при попытке нелегального пересечения.

Источник фото: ГПСУ

Пограничники снова задержали словацкого гражданина, который пытался незаконно попасть в Словакию, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В 2022 году этого мужчину уже задерживали за организацию незаконного пересечения украинской границы для двух человек. В марте 2024 года суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

На этот раз иностранца, одетого в камуфляж, обнаружили в 300 метрах от границы. Он не имел при себе никаких документов и оправдывался тем, что вышел в лес собирать грибы. Во время задержания мужчина оказал сопротивление.

Правоохранители составили админпротоколы и сообщили об инциденте в СБУ.

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