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Раніше судимого за «переправництво» словака вдруге затримали на кордоні з Україною

18:33, 17 серпня 2024
Словацького громадянина вдруге затримали на кордоні з Україною під час спроби нелегального перетину.
Раніше судимого за «переправництво» словака вдруге затримали на кордоні з Україною
Джерело фото: ДПСУ
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Прикордонники знову затримали словацького громадянина, який намагався незаконно потрапити до Словаччини, повідомляє Державна прикордонна служба України.

У 2022 році цього чоловіка вже затримували за організацію незаконного перетину українського кордону для двох осіб. У березні 2024 року суд присудив йому 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки.

Цього разу іноземця, одягненого в камуфляж, виявили за 300 метрів від кордону. Він не мав при собі жодних документів і виправдовувався тим, що вийшов у ліс збирати гриби. Під час затримання чоловік чинив опір.

Правоохоронці склали адмінпротоколи та повідомили про інцидент до СБУ.

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