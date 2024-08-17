У Верховній Раді назвали загальну суму погоджених виплат за програмою єВідновлення для знищеного житла

Сума погоджених компенсацій за програмою єВідновлення зросла майже в 4 рази.

Від початку року загальна сума погоджених компенсацій за програмою єВідновлення зросла майже в 4 рази. Це стосується як категорії пошкодженого в результаті російської збройної агресії житла, так і повністю знищеного. Найбільше зростання саме в останній категорії – сума житлових сертифікатів, які громадяни отримали як компенсацію, зросла майже в 6 разів. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, станом на 11 серпня загальна сума коштів, які українцям погодили як компенсацію, становить 21,6 млрд гривень. Станом на 11 грудня 2023 року – 5,5 млрд гривень. Тобто, вона зросла у майже 4 рази.

Шуляк пояснила: зростання погоджених виплат є результатом збільшення кількості заяв, які українці подавали упродовж цих восьми місяців, а це у свою чергу стало результатом того, що механізми програми постійно доопрацьовували і розширювали.

«Відповідно, у все більшої частини українців, які такої компенсації потребували, зʼявилася можливість на неї подаватися. Так, станом на 11 грудня на компенсацію подалося 63 тис. родин, чиє житло було пошкоджено, і 7,2 тис. родин, чиє житло війна знищила. Станом на 11 серпня, на компенсацію за пошкоджене житло подалися 102 тис. родин, а за знищене – 18 тис.», – пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, у категорії компенсації за пошкоджене житло за вісім місяців сума погоджених виплат зросла більше ніж у 2 рази – з 3 млрд гривень, станом на 11 грудня, до 7 млрд, станом на 11 серпня.

Утім у категорії компенсацій за знищене житло, зростання ще більш значне. Так, на початку грудня загальна сума погоджених виплат становила майже 2,5 млрд гривень, а сьогодні – 14,6 млрд гривень. Тобто за цей час вона зросла майже в 6 разів.

«Ми бачимо, що з 18 тис. заявників житлові сертифікати, які можна обміняти на нові домівки, отримали 9 тис. родин. Причому майже 3 тис. житлових сертифікатів єВідновлення вони вже реалізували, тобто уклали угоди купівлі-продажу нового житла для себе. Варто зазначити, що в останні місяці обмін сертифікатів дещо забуксував, але після того, як уряд нарешті виділив додаткові 4,4 млрд гривень на цей етап програми, реалізація поновилася», – зазначила Олена Шуляк.

Як наголосила парламентарка, останніми тижнями доступ до програми неодноразово розширювали. По-перше, додалася можливість подавати заяви жителям тих населених пунктів, які розташовані на територіях активних бойових дій. По-друге, на цьому тижні можливість подаватись на компенсацію отримали громадяни, які раніше могли робити це тільки за умови оформлення довіреності. Тепер це можна зробити через законних представників.

Крім цього, нещодавно був зареєстрований законопроєкт №11444, яким пропонується звільнити громадян від пенсійного збору при купівлі житла в обмін на житловий сертифікат єВідновлення, а кошти компенсації можна буде використати для погашення кредиту на придбання нової нерухомості замість знищеної. Крім того, пропонується скасувати необхідність обстеження житла, яке розташоване на території, непридатній для життєдіяльності, і ввести відповідальність за нецільове використання коштів з компенсації.

Також тиждень тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11440, який пропонує спростити процес отримання компенсацій єВідновлення громадянам, чиє житло не внесено у Державний реєстр речових прав. Раніше у такому випадку потрібно було звертатись до Бюро технічної інвентаризації (БТІ) за витягом про право власності на житло. Але якщо цей витяг отримати в БТІ з тих чи інших причин було неможливо, єдиним варіантом довести своє право власності і, відповідно, право на компенсацію, був суд.

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