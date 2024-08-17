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Податківці нагадали, який термін сплати штрафної санкції

15:33, 17 серпня 2024
ДПС проінформувала про терміни сплати штрафних санкцій.
Податківці нагадали, який термін сплати штрафної санкції
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Головне управління ДПС у Вінницькій області нагадало, який термін сплати штрафної санкції.

Так, відповідно до абзацу другого частини чотирнадцятої ст. 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом 10 календарних днів після надходження відповідного рішення.

Раніше ми повідомляли,  який строк слід розуміти під поняттям «протягом року» при застосуванні штрафних санкцій.

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