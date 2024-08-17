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Налоговики напомнили, какой срок уплаты штрафной санкции

15:33, 17 августа 2024
ГНС проинформировала о сроках уплаты штрафных санкций.
Налоговики напомнили, какой срок уплаты штрафной санкции
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Главное управление ГНС в Винницкой области напомнило, каков срок уплаты штрафной санкции.

Так, согласно абзацу второй части четырнадцатой ст. 25 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, суммы пени и штрафов, предусмотренных настоящим Законом, подлежат уплате плательщиком единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в течение десяти календарных дней после поступления соответствующего решения.

Ранее мы сообщали, какой срок следует понимать под понятием "в течение года" при применении штрафных санкций.

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