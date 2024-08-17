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Во Львовской области солдат через суд отменил отказ воинской части в увольнении со службы

15:15, 17 августа 2024
Часть отказалась уволить со службы военнослужащего, у жены которого есть третья группа инвалидности.
Во Львовской области солдат через суд отменил отказ воинской части в увольнении со службы
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На Львовщине суд признал противоправными действия воинской части, отказавшейся уволить со службы солдата, у жены которого есть третья группа инвалидности. Решение по делу №380/9050/24 принял Львовский окружной административный суд.

Как отмечается в материалах дела, в суд с иском в воинскую часть обратился мобилизованный солдат. Он рассказал, что его жене в ноябре 2023 установили третью группу инвалидности. В подтверждение истец предоставил справку акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК). В марте 2024 года военный подал рапорт на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам, однако командир ему отказал.

В отказе было указано, что он «не имеет права на увольнение с военной службы в связи с наличием жены, являющейся лицом с ІІІ группой инвалидности, поскольку условием для увольнения является наличие членов семьи с инвалидностью I или II группы». Солдат не согласился с таким решением и обратился в суд, чтобы признать его противоправным и обязать воинскую часть уволить его со службы.

Суд изучил все материалы и аргументы сторон.

Судья подчеркнул, что «абзацем 5 подпункта «г» пункта 2 ч.4 ст. 26 Закона № 2232-ХІІ установлено, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются с военной службы в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы».

То есть основанием для увольнения со службы может быть наличие первой или второй группы инвалидности у родителей или любой группы инвалидности у жены истца.

Судья полностью удовлетворил иск солдата, признал действия воинской части противоправными и обязал ее уволить его со службы. Решение еще можно обжаловать.

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