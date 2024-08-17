Разрешается ли допускать несовершеннолетних к тяжелым видам работ — ответ Гоструда

Запрещается привлекать работников младше 18 лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Государственная служба по вопросам труда разъяснила, разрешается ли допускать несовершеннолетних тяжелых видов работ.

В частности, запрещается применение труда лиц младше восемнадцати лет на тяжелых работах и ​​работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных работах.

Запрещается также привлекать лиц младше восемнадцати лет к подъему и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы.

Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, а также граничные нормы подъема и перемещения тяжелых вещей лицами младше восемнадцати лет утверждаются Министерством здравоохранения Украины по согласованию с Государственным комитетом Украины по надзору за охраной труда.

Кроме этого, согласно ст. 192 КЗоТ Украины, запрещается привлекать работников младше восемнадцати лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

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