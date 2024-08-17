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Чи дозволяється допускати неповнолітніх до важких видів робіт — відповідь Держпраці

14:57, 17 серпня 2024
Забороняється залучати працівників молодше 18 років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.
Чи дозволяється допускати неповнолітніх до важких видів робіт — відповідь Держпраці
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Державна служби з питань праці роз’яснила, чи дозволяється допускати неповнолітніх до важких видів робіт.

Зокрема, забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання та переміщення важких речей особами, молодшими від вісімнадцяти років, затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним комітетом України з нагляду за охороною праці.

Окрім цього, згідно зі ст. 192 КЗпП України, забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

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