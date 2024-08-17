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На Львівщині солдат через суд скасував відмову військової частини у звільненні зі служби

15:15, 17 серпня 2024
Частина відмовилась звільнити зі служби військовослужбовця, у дружини якого є третя група інвалідності.
На Львівщині солдат через суд скасував відмову військової частини у звільненні зі служби
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На Львівщині суд визнав протиправними дії військової частини, яка відмовилась звільнити зі служби солдата, у дружини якого є третя група інвалідності. Рішення у справі №380/9050/24 ухвалив Львівський окружний адміністративний суд.

Як зазначається у матеріалах справи, до суду із позовом до військової частини звернувся мобілізований солдат. Він розповів, що його дружині у листопаді 2023 року встановили третю групу інвалідності. На підтвердження позивач надав довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК). У березні 2024 року військовий подав рапорт на звільнення з військової служби за сімейними обставинами, однак командир йому відмовив.

У відмові було вказано, що він «не має права на звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини, яка є особою з ІІІ групою інвалідності, оскільки умовою для звільнення є наявність членів сім’ї з інвалідністю І або ІІ групи». Солдат не погодився із таким рішенням та звернувся до суду, щоб визнати його протиправним та зобов’язати військову частину звільнити його зі служби.

Суд дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

Суддя наголосив, що «абзацом 5 підпункту «г» пункту 2 ч.4 ст. 26 Закону № 2232-ХІІ встановлено, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи».

Тобто підставою для звільнення зі служби може бути наявність першої або другої групи інвалідності у батьків, або будь-якої групи інвалідності у дружини позивача.

Суддя повністю задовольнив позов солдата, визнав дії військової частини протиправними та зобов’язав її звільнити його зі служби. Рішення ще можна оскаржити.

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