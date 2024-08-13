Практика судів
  1. В Україні

Який строк слід розуміти під поняттям «протягом року» при застосуванні штрафів — роз’яснення ДПС

07:58, 13 серпня 2024
Для визначення повторності правопорушення з метою накладання штрафу за нормами ПКУ відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) починається з дати прийняття органом ДПС.
Який строк слід розуміти під поняттям «протягом року» при застосуванні штрафів — роз’яснення ДПС
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, який строк слід розуміти під поняттям «протягом року» при застосуванні штрафних санкцій.

Згідно з п. 117.1 ПКУ неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 680 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 2040 гривень.

Тобто повторним порушенням, за яке передбачено штраф у розмірі 680 грн або 2040 грн згідно з п. 117.1 ПКУ, буде неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за такі дії та у період до одного року (до 365 або 366 днів – для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

Отже, п. 117.1 ПКУ не прив’язує термін «календарний рік» до можливості застосування повторного штрафу.

При повній або частковій відсутності норм, які регулюють певні суспільні відносини, можливо застосувати аналогію закону, тобто рішення справи або окремого юридичного питання на основі правової норми, що може поширюватись на схожі випадки.

Слід зазначити, що застосування аналогії забороняється, якщо вона прямо заборонена законом чи якщо закон пов’язує настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм.

Відповідно до ст. 35 КУпАП обставиною, що обтяжує відповідальність за адміністративне правопорушення, є повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин.

Статтею 39 КУпАП встановлено: якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

Отже, для визначення повторності правопорушення відповідно до ч. 2 п. 117.1 ПКУ відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) починається з дати прийняття органом ДПС податкового повідомлення-рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховному Суді прокоментували наслідки вступу в силу закону про декриміналізацію крадіжок до 3028 грн

Має місце часткова декриміналізація, тому відповідні провадження за наявності підстав можуть бути закриті за п. 4-1 ч. 1 ст. 284 КПК, тобто у зв’язку із втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння - заступниця голови ККС ВС.

У Верховній Раді зʼявився ще один законопроект щодо відповідальності юридичних осіб за хабарі посадовцям

Пропонується встановити, що підставою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є підкуп як іноземних, так і українських посадовців.

Прокурори будуть звертатися до АРМА за розʼясненнями щодо передачі майна в управління - Кабмін підготував зміни до КПК

Прокурор повинен буде звернутися за письмовим роз’ясненням до АРМА щодо можливості забезпечення ефективного управління активом та збереження його економічної вартості.

Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів розпочнуться 26 серпня

Першими співбесіди проходитимуть кандидати на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів, а в цілому співбесіди кандидати будуть проходити до вересня.

Фінансову підтримку від міжнародних партнерів неможливо використовувати не за призначенням – Мінфін

Мінфін спільно з донорами перевіряють використання коштів зовнішнього фінансування.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду