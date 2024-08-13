Какой срок следует понимать под понятием «в течение года» при применении штрафов — разъяснение ГНС

Для определения повторности правонарушения с целью наложения штрафа по нормам НКУ отсчет 365 дней (для високосного года – 366 дней) начинается с даты принятия органом ГНС.

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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, какой срок следует понимать под понятием «в течение года» при применении штрафных санкций.

Согласно п. 117.1 НКУ неподача в сроки и в случаях, предусмотренных НКУ, заявлений или документов для взятия на учет в соответствующем контролирующем органе, регистрации изменений местонахождения или внесения других изменений в свои учетные данные, неподачи исправленных документов для взятия на учет или внесения изменений , представление с ошибками или в неполном объеме; , обособленные подразделения юридического лица или юридическое лицо, ответственное за начисление и уплату налогов в бюджет при выполнении договора о совместной деятельности – 1020 гривен.

В случае неустранения таких нарушений или за те же действия, совершенные в течение года лицом, к которому были применены штрафы за такое нарушение, – влекут наложение штрафа на самозанятых лиц в размере 680 грн., на юридических лиц, обособленные подразделения юридического лица или юридическое лицо, ответственное за начисление и уплату налогов в бюджет при выполнении договора о совместной деятельности – 2040 гривен.

То есть повторным нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 680 грн или 2040 грн согласно п. 117.1 НКУ, будет неподача в сроки и в случаях, предусмотренных НКУ, заявлений или документов для взятия на учет в соответствующем контролирующем органе, регистрации изменений местонахождения или внесения других изменений в свои учетные данные, непредставление исправленных документов для взятия на учет или внесение изменений, представление с ошибками или в неполном объеме, непредставление сведений в отношении лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета и/или составление налоговой отчетности, за которое к такому плательщику в течение года уже был применен штраф за такие действия и в период до одного года (до 365 или 366 дней – для високосного года) вынесено налоговое уведомление-решение.

Следовательно, п. 117.1 НКУ не привязывает термин «календарный год» к возможности применения повторного штрафа.

При полном или частичном отсутствии норм, регулирующих определенные общественные отношения, можно применить аналогию закона, то есть решение дела или отдельного юридического вопроса на основе правовой нормы, которая может распространяться на подобные случаи.

Следует отметить, что применение аналогии запрещается, если она запрещена законом или если закон связывает наступление юридических последствий с наличием конкретных норм.

Согласно ст. 35 КУоАП обстоятельством, отягчающим ответственность за административное правонарушение, является повторное в течение года совершение однородного правонарушения, за которое лицо уже было подвергнуто административному взысканию; совершение правонарушения лицом, ранее совершившим преступление.

Статьей 39 КУоАП установлено: если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня окончания исполнения взыскания не совершило нового административного правонарушения, то это лицо считается не подвергнутым административному взысканию.

Следовательно, для определения повторности правонарушения в соответствии с ч. 2 п. 117.1 НКУ отсчет 365 дней (для високосного года – 366 дней) начинается с даты принятия органом ГНС налогового уведомления-решения.

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