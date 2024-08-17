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В Верховной Раде назвали общую сумму согласованных выплат по программе єВідновлення для уничтоженного жилья

15:51, 17 августа 2024
Сумма согласованных компенсаций по программе єВідновлення выросло почти в 4 раза.
В Верховной Раде назвали общую сумму согласованных выплат по программе єВідновлення для уничтоженного жилья
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С начала года общая сумма согласованных компенсаций по программе єВідновлення выросло почти в 4 раза. Это касается как категории поврежденного в результате российской вооруженной агрессии жилья, так и полностью уничтоженного. Наибольший рост именно в последней категории – сумма жилищных сертификатов, получивших граждане в качестве компенсации, возросла почти в 6 раз. Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, на 11 августа общая сумма средств, которые украинцам согласовали как компенсацию, составляет 21,6 млрд гривен. По состоянию на 11 декабря 2023 - 5,5 млрд гривен. То есть она выросла почти в 4 раза.

Шуляк пояснила: рост согласованных выплат является результатом увеличения количества заявлений, которые украинцы подавали в течение этих восьми месяцев, а это, в свою очередь, стало результатом того, что механизмы программы постоянно дорабатывали и расширяли.

«Соответственно, у все большей части украинцев, которые в такой компенсации нуждались, появилась возможность на нее подаваться. Так, по состоянию на 11 декабря на компенсацию подали 63 тыс. семей, чье жилье было повреждено, и 7,2 тыс. семей, чье жилье война уничтожила. По состоянию на 11 августа, на компенсацию за поврежденное жилье подали 102 тыс. семей, а за уничтоженное – 18 тыс.», – объяснила Елена Шуляк.

Она добавила, что в категории компенсации за поврежденное жилье за ​​восемь месяцев сумма согласованных выплат выросла более чем в 2 раза – с 3 млрд гривен, по состоянию на 11 декабря, до 7 млрд, по состоянию на 11 августа.

Впрочем, в категории компенсаций за уничтоженное жилье, рост еще более значительный. Так, в начале декабря общая сумма согласованных выплат составила почти 2,5 млрд. гривен, а сегодня – 14,6 млрд. гривен. То есть, за это время она выросла почти в 6 раз.

«Мы видим, что из 18 тыс. заявителей жилищные сертификаты, которые можно обменять на новые дома, получили 9 тыс. семей. Причем почти 3 тыс. жилищных сертификатов єВідновлення  они уже реализовали, то есть заключили сделки купли-продажи нового жилья для себя. Стоит отметить, что в последние месяцы обмен сертификатов несколько забуксовал, но после того, как правительство наконец-то выделило дополнительные 4,4 млрд гривен на этот этап программы, реализация возобновилась», – отметила Елена Шуляк.

Как отметила парламентария, в последние недели доступ к программе неоднократно расширялся. Во-первых, добавилась возможность подавать заявления жителям населённых пунктов, которые расположены на территориях активных боевых действий. Во-вторых, на этой неделе возможность подаваться на компенсацию получили граждане, которые раньше могли это делать только при условии оформления доверенности. Теперь это можно сделать через законных представителей.

Кроме этого, недавно был зарегистрирован законопроект №11444, которым предлагается освободить граждан от пенсионного сбора при покупке жилья в обмен на жилищный сертификат єВідновлення, а средства компенсации можно будет использовать для погашения кредита на приобретение новой недвижимости вместо уничтоженной. Кроме того, предлагается отменить необходимость обследования жилья, расположенного на территории, непригодной для жизнедеятельности, и ввести ответственность за нецелевое использование средств по компенсации.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11440, который предлагает упростить процесс получения компенсаций єВідновлення гражданам, чье жилье не внесено в Государственный реестр прав. Ранее в таком случае нужно было обращаться в Бюро технической инвентаризации (БТИ) за выпиской о праве собственности на жилье. Но если эту выписку получить в БТИ по тем или иным причинам было невозможно, единственным вариантом доказать свое право собственности и, соответственно, право на компенсацию был суд.

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