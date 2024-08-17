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Велика Британія успішно запустила перший військовий супутник Tyche

16:27, 17 серпня 2024
Велика Британія та SpaceX запустили перший космічний апарат з нової програми розвідки.
Велика Британія успішно запустила перший військовий супутник Tyche
Джерело фото: ukrinform
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Велика Британія здійснила успішний запуск супутника Tyche, який став першим космічним апаратом Космічного командування країни. Запуск відбувся з Ванденбергської бази космічних сил у Каліфорнії за допомогою ракети Falcon 9 від компанії SpaceX в рамках місії Transporter 11. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Tyche, розроблений компанією Surrey Satellites Technology Limited (SSTL), призначений для забезпечення Великої Британії можливостями в сфері розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR). Супутник оснащений технікою для денних фотографій і відео земної поверхні та стане частиною космічної програми розвідки та спостереження Міністерства оборони Великої Британії, яка до 2031 року має створити сузір'я супутників та наземних систем.

Майбутня мережа супутників буде використовуватися не лише для військових цілей, але й для моніторингу стихійних лих, картографічних даних, навколишнього середовища та відстеження наслідків зміни клімату.

Командувач Космічними силами Великої Британії генерал-майор Пол Тедман відзначив важливість запуску: «Це чудовий день для британської космонавтики. Успішний запуск Tyche показав, що Космічне командування Великої Британії і його важливі партнери в оборонному і промисловому секторах можуть швидко реалізувати концепцію і доставити супутник на орбіту, - заявив командувач Космічними силами Великої Британії генерал-майор Пол Тедман. - Tyche є першим з майбутнього сузір'я супутників розвідки, спостереження і рекогносцировки, які ми запустимо протягом наступних років».

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