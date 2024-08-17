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Прокуратура розслідує ймовірне обезголовлення окупантами українського воїна

16:09, 17 серпня 2024
Прокуратура перевіряє відео з обезголовленим українським солдатом за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Прокуратура розслідує ймовірне обезголовлення окупантами українського воїна
Фото ілюстративне
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Прокуратура проводить досудове розслідування у зв'язку з розповсюдженням у соціальних мережах відео, на якому, ймовірно, зображено обезголовленого українського військового. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

16 серпня у соцмережах з'явилося відео, на якому представники збройних сил рф демонструють голову, що, як стверджується, належить українському солдату. За даним фактом розпочато розслідування за порушенням законів та звичаїв війни, що передбачає умисне вбивство (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці вже приступили до невідкладних слідчих дій, спрямованих на перевірку достовірності відео та з'ясування всіх обставин справи. Розслідування має на меті встановити обставини інциденту і притягнути винних до відповідальності.

«Поширення представниками рф такого відео вкотре засвідчує їх повну зневагу до норм та принципів міжнародного гуманітарного права», – зазначають в Офісі Генпрокурора.

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