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Обмін посвідчення водія видане вперше на два роки: алгоритм дій

17:03, 17 серпня 2024
Отримані посвідчення водія вперше видаються терміном на 2 роки, після його закінчення водійські документи необхідно обміняти.
Обмін посвідчення водія видане вперше на два роки: алгоритм дій
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Українцям видають перше посвідчення водія лише на два роки. Після закінчення цього терміну документ необхідно обміняти. Про це нагадує Міністерство внутрішніх справ.

Водії можуть отримати новий документ наступного дня після закінчення терміну дії посвідчення водія. Це можна зробити:

  • у будь-якому зручному сервісному центрі МВС при особистому зверненні;
  • онлайн через Кабінет водія;
  • онлайн через застосунок «Дія».

Для обміну посвідчення водія в сервісному центрі необхідно взяти талон на отримання послуги через е-запис або в терміналі сервісного центру.

З собою необхідно мати:

  • паспорт з позначкою про місце реєстрації проживання;
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Під час дії воєнного стану медична довідка не є обов'язковою.

Для того, щоб обміняти посвідчення водія в онлайн-форматі, необхідно авторизуватися в Кабінеті водія або в застосунку «Дія».

Після цього потрібно вибрати послугу обміну посвідчення водія, вказати причину заміни документа, вибрати тип посвідчення - цифрове або пластик. Після цього вказати спосіб отримання - у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні «Укрпошти» по Україні або кур'єром за вказаною адресою.

При цьому в МВС нагадали, що якщо особа скоїла більше двох порушень правил дорожнього руху, то обміняти посвідчення водія не вдасться. У такому разі потрібно буде повторно складати теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.

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