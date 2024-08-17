За 1250 долларов обещали не проводить проверку при растаможке авто: в Черкасской области осуждены чиновники таможни

Чиновники получили от лица неправомерную выгоду в сумме 1250 долларов за проведение соответствующей проверки при растаможке автомобилей.

В Черкасской области к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждены чиновники за получение взятки. Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура.

В суде доказано, что ведущий государственный инспектор сектора проведения таможенного аудита Черкасской таможни ГТС Украины и главный государственный инспектор сектора проведения таможенного аудита Черкасской таможни ГТС Украины, действуя по предварительному сговору, получили от лица неправомерную выгоду в сумме 1250 долларов за непроведение соответствующей проверки автомобилей. К тому же они дали необходимые ответы в отдел Черкасской таможни об отсутствии признаков правонарушений.

Мужчины приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на срок 2 года и с конфискацией принадлежащего им имущества, лишение специального звания.

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