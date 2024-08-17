Закончился контракт с военнослужащим, но он продолжает службу: как действовать работодателю

Военный контракт автоматически продлевается на время военного положения.

Как сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области, контракт с военнослужащим, который закончился, автоматически продлевается с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Согласно части девятой статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащие, чей контракт закончился, но которые продолжают служить, сохраняют все права и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

В частности, это означает, что за военнослужащим сохраняется место работы и должность. Дополнительно, до 18 июля 2022 года включительно, работодатель также обязан сохранять средний заработок военнослужащего.

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