На Черниговщине администратора Telegram-канала подозревают в организации незаконного пересечения границы

Установлено, что подозреваемый организовал незаконное перемещение не менее шести человек через государственную границу.

В Черниговской области администратору Telegram-канала сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения государственной границы. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении жителю Житомирской области по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, мужчина присоединился в качестве администратора к Telegram-каналу, размещавшему информацию по организации и осуществлению незаконного пересечения государственной границы Украины вне пунктов пропуска, с целью уклонения от призыва военнообязанных граждан Украины и снижения таким образом обороноспособности нашего государства.

«Используя вышеуказанный мессенджер, подозреваемый организовал незаконное перемещение не менее шести человек через государственную границу путем предоставления советов и указаний. Предлагая несколько способов пересечения границы, он предоставлял «клиентам» детальные инструкции по маршрутам (с указанием конкретных мест и дорог вне государственных пунктов пропуска), указывал, какое оборудование и экипировка необходимо», — говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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