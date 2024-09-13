У Києві водій на Toyota не впорався з керуванням та припаркувався у клумбу, фото

Водій не впорався з керуванням та в'їхав у клумбу, алкотестер Drager показав 1,34 проміле.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Як наголошують у Патрульній поліції Києва, керування транспортним засобом у стані сп'яніння може стати причиною ДТП.

Так, патрульні розповідають, що на днях отримали повідомлення про ДТП на вулиці Князя Романа Мстиславовича, де водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням та в'їхав у клумбу.

Інспектори, які прибули на місце, переконалися, що керманич не постраждав. Також патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager. Результат — 1,34 проміле», - зазначається у повідомленні.

Відтак, на водія склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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