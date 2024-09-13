Експомічницю судді підозрюють у «зливанні» інформації із реєстру судових рішень кримінальникам

За інформацією слідства, жінка товаришувала з особами, що мають відношення до злочинного середовища та які постійно просили її надати їм інформацію щодо запланованих обшуків чи проведення слідчих дій стосовно окремих осіб.

Державне бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру експомічниці судді Дніпровського апеляційного суду. Її підозрюють у «зливанні» закритої інформації із реєстру судових рішень кримінальникам.

За інформацією слідства, жінка товаришувала з особами, що мають відношення до злочинного середовища та які постійно просили її надати їм інформацію щодо запланованих обшуків чи проведення слідчих дій стосовно окремих осіб.

«Прізвища, які треба було перевірити, помічниця судді отримувала через месенджер, після чого, маючи доступ до інформації з «Єдиного державного реєстру судових рішень» здійснювала пошук та передавала назад потрібні дані. Згідно з домовленостями, жінка повинна була перевіряти реєстр судових рішень щонайменше двічі на тиждень», - пишуть у Державному бюро розслідувань за інформацією слідства.

У ДБР зазначають, що задокументовано низку фактів «зливу» закритої інформації стороннім особам.

Помічниця судді підозрюється у несанкціонованому копіюванні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 362 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Жінку було звільнено з займаної посади. Встановлюється повне коло осіб, які причетні до злочину.

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