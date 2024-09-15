У Києві покарали водія Volkswagen, який проїхав червоний сигнал світлофора — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на вулиці Великій Васильківській покарали водія автомобіля Volkswagen, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили порушника, винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели з водієм профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

У поліції нагадали водіям, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

зелений - дозволяє рух;

жовтий - забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.