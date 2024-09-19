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У Києві покарали водія Mercedes, який рухався смугою для громадського транспорту — відео

23:31, 19 вересня 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Mercedes, який рухався смугою для громадського транспорту — відео
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У Печерському районі Києва покарали водія транспортного засобу Mercedes, який рухався смугою для громадського транспорту.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили керманича та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР України, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

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