Велика Британія може відправити в Україну своїх військових для навчання бійців ЗСУ – The Times

У Британії вважають, що таке рішення дало б змогу вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

Фото: ukrinform.com

У військовому керівництві Великої Британії наразі вивчають можливість відправки своїх інструкторів в Україну, попередньо на захід країни. Вони допомагатимуть готувати новобранців ЗСУ. Про це повідомило видання The Times з посиланням на свої джерела.

Наразі такі плани тільки обговорюються. Військові вважають, що невеликі групи британських військових інструкторів допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців, перш ніж вони вирушать на передову на схід.

За словами джерел видання, таке рішення британців дало б змогу вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б більш ефективною.

«Ми могли б провести навчання там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у віддалених місцях, тому ризик був би набагато нижчим», – сказало джерело.

Крім того, українське військове джерело заявило виданню, що перенесення навчань бійців ЗСУ та британців в Україну стане потужним військово-політичним сигналом для інших країн та для самої росії.

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