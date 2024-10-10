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Великобритания может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ – The Times

19:30, 10 октября 2024
В Британии считают, что такое решение позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.
Великобритания может отправить в Украину своих военных для обучения бойцов ВСУ – The Times
Фото: ukrinform.com
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В военном руководстве Великобритании изучают возможность отправки своих инструкторов в Украину, предварительно на запад страны. Они будут помогать готовить новобранцев ВСУ. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на свои источники.

Пока такие планы только обсуждаются. Военные считают, что небольшие группы британских военных инструкторов помогут обеспечить базовую подготовку украинских новобранцев, прежде чем отправятся на передовую на восток.

По словам источников, такое решение британцев позволило бы решить некоторые логистические проблемы, связанные с отправкой украинских военных на британские базы для прохождения подготовки, а также сэкономить средства.

По словам еще одного источника, отправка британских войск в Украину вместо проведения тренировок на военных базах в Великобритании была бы более эффективной.

«Мы могли бы провести обучение там быстрее, и это было бы очень далеко от линии фронта, в отдаленных местах, поэтому риск был бы гораздо ниже», – сказал источник.

Кроме того, украинский военный источник заявил, что перенос учений бойцов ВСУ и британцев в Украину станет мощным военно-политическим сигналом для других стран и для самой россии.

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ВСУ

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