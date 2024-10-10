Практика судов
  1. В Украине

Экс-судьи Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

19:11, 10 октября 2024
Алексей Тандыр будет находиться под стражей до декабря.
Экс-судьи Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест
Фото: hromadske.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения уже уволенному судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 8 декабря 2024 года включительно», - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 6 августа уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«6 августа 2024 года ВСП принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили в Совете.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Смертельное ДТП произошло 25 мая 2023 года на блокпосте. В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. По данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Напомним, ранее ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира. Так, рассмотрев жалобу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра и его адвоката, Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 апреля 2024 года № 1241/2дп/15-24 о привлечении и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты за 10 октября

13 кандидатов не набрали проходной балл, а 10 претендентов вообще не явились.

Закон о повышении налогов переголосовывать не нужно, несогласованности отсутствуют – Даниил Гетманцев

В свою очередь, член комитета по налоговой политике Нина Южанина перечислила основные изменения закона о повышении налогов.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Кредитное сотрудничество: предоставление Украине 35 млрд евро от ЕС будет привязано к выполнению реформ

Финансовая поддержка Украине от ЕС будет предоставлена при условии выполнения политических реформ и под строгим наблюдением для предотвращения мошенничества

Высший совет правосудия изменил подсудность дел Константиновского горрайонного суда, но без дискуссий не обошлось

Собрание судей выступило против изменения территориальной подсудности дел суда и не согласилось с председателем Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області