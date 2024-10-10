Экс-судьи Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца, продлили арест

Алексей Тандыр будет находиться под стражей до декабря.

Фото: hromadske.ua

Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения уже уволенному судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«По постановлению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 8 декабря 2024 года включительно», - сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что судебное разбирательство находится на стадии допроса свидетелей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Высший совет правосудия 6 августа уволил судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«6 августа 2024 года ВСП принял решение об увольнении судьи Макаровского районного суда Киевской области Тандыра Алексея Витальевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили в Совете.

Судью обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Смертельное ДТП произошло 25 мая 2023 года на блокпосте. В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. По данным следствия, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В августе 2023 года досудебное расследование уголовного производства было завершено, дело находится на рассмотрении суда.

Напомним, ранее ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты о привлечении к дисциплинарной ответственности Алексея Тындира. Так, рассмотрев жалобу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра и его адвоката, Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВРП от 24 апреля 2024 года № 1241/2дп/15-24 о привлечении и применения к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.

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