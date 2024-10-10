Судья Верховного Суда Игорь Дашутин обратился в НАПК относительно полной проверки его декларации

Судья ВС Игорь Дашутин обратился в НАПК с заявлением об инициировании проведения полной проверки декларации.

8 октября 2024 года на ютуб-канале Bihus.info вышел сюжет, касающийся декларации судьи Верховного Суда в Кассационном административном суде Игоря Дашутина.

Верховный Суд 10 октября сообщил, что Игорь Дашутин считает, что информация, приведенная в сюжете, недостоверна, а сформулированные намеки на его недоброчестности не имеют никаких оснований.

«Учитывая значительный общественный резонанс, вызванный указанным, информируем о том, что судья ВС в КАС Игорь Дашутин обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции с заявлением об инициировании проведения полной проверки декларации в соответствии со ст. 51-3 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Также призываем НАПК осуществить соответствующую проверку как можно быстрее.

Информация о результатах рассмотрения указанного заявления будет размещена на информационных ресурсах Верховного Суда», - отметили в ВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.